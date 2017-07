ZTE demonstra transmissÃ£o de RV ao vivo na "MWC Shanghai 2017"

SHENZHEN, China , 30 de junho de 2017 PRNewswire A ZTE Corporation (0763.HK 000063.SZ), grande provedora internacional de solu es tecnol gicas para telecomunica es, empresas e bens de consumo da Internet M vel, anunciou hoje que fez, com sucesso, a transmiss o de realidade virtual (RV) ao vivo, durante o Congresso Mundial de Comunica es M veis (MWC Mobile World Congress) de 2017 em Xangai, demonstrando a for a da RV ao vivo para uso comercial.

Como uma participante influente na principal exposição do setor de comunicações móveis do mundo, a ZTE focou nas inovações da 5G e apresentou suas soluções mais avançadas, tais como Big Video e a suíte de comunicações ricas (RCS -- rich communication suite) para a transformação digital e soluções para a Internet das Coisas (IoT). Todas as discussões buscaram focar na evolução de tecnologias essenciais relevantes e reunir toda a cadeia do setor em um esforço de comunicação e cooperação. A ZTE, com base em seus 20 anos de experiência no mundo do vídeo e suas constantes pesquisas sobre novas tecnologias em Big Video, transmitiu a RV ao vivo do salão principal de exposições e as quatro cúpulas, do começo ao fim do evento.

A ZTE usou sua solução patenteada completa de RV ao vivo Big Video para implementar a transmissão da RV ao vivo baseada na Internet, que inclui os principais componentes do receptor de conteúdo de RV, suporte de rede elástico, plataforma de serviço de Big Video e kit de desenvolvimento de software (software development kit) / terminal de set top box (SDK/STB) de RV. A ZTE usou sua solução de RV ao vivo de baixa latência 2K P30 VR, baseada em rede wireless e rede fixa, para fornecer uma imagem panorâmica de 360 graus do salão principal de exposições e das cúpulas aos participantes do congresso e a todos os usuários da Internet, através de múltiplas entradas de acesso, tais como capacetes de RV, aplicativo móvel de RV e a conta oficial do WeChat. A latência da transmissão ao vivo foi reduzida a dois segundos, o que realmente concretizou a transmissão de RV ao vivo em tempo real. O novíssimo VR EPG6.0 proporcionou aos usuários a melhor experiência interativa e o acesso por múltiplos terminais permitiu a mais usuários ter uma experiência imersiva do MWC, apesar de estarem em casa, no trabalho ou em algum outro lugar.

A solução completa de RV ao vivo pela Internet da ZTE inclui tecnologias e soluções inovadoras. A multitransmissão (multicast) de RV de baixa latência reduz, efetivamente, a pressão sobre a rede de acesso, reduzindo, portanto, a CAPEX (despesa de capital). O Just-in-Time Packaging (JITP) e a tecnologia de transcodificação asseguram distribuição de conteúdo altamente eficiente e o recurso de transmissão da RV ao vivo, e a rede de distribuição de conteúdo (CDN -- content distribution network), com rendimento simultâneo ultra-alto, assegura uma experiência de RV ao vivo estável. A orquestração e implementação rápida e flexível da rede móvel completa, dedicada, de baixa latência e alta largura de banda assegura ainda mais a estabilidade da transmissão de RV ao vivo. Com esses recursos, a solução de RV ao vivo da ZTE já foi disponibilizada para uso comercial em vários cenários de aplicação, tais como transmissão ao vivo de entretenimento, educação por RV, atendimento médico por RV, compra por RV e RV ao vivo de celebridades da Internet. Ela proporciona aos usuários uma experiência de vídeo sem precedentes.

A ZTE mantém a maior participação de mercado de Big Video no mundo. Ao final de 2016, a empresa havia implementado mais de 90 unidades comerciais globalmente, com uma capacidade do sistema de 80 milhões no total e instalou mais de 100 escritórios de rede de distribuição de conteúdo (CDN), com um rendimento simultâneo de mais de 100T. Como a tecnologia de RV evolui, a ZTE dará continuidade ao desenvolvimento. No futuro, a ZTE irá desenvolver mais aplicações e modelos de negócios no domínio da RV, criar mais valor empresarial, inteiramente novo, para Big Video e fornecer uma experiência visual mais rica para os usuários de todo o mundo.

Sobre a ZTE

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia corporativa para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte de sua estratégia de M-TIC, a ZTE está empenhada em fornecer aos clientes inovações integradas ponta-a-ponta, para oferecer excelência e valor conforme os setores de telecomunicações e da tecnologia da informação convergem. Registrada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de participação acionária H: 0763.HK / código de participação acionária A: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos a mais de 500 operadoras, em mais de 160 países. A ZTE destina 10% de suas receitas anuais à pesquisa e desenvolvimento e exerce papéis de liderança em organizações internacionais estabelecedoras de padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é afiliada ao programa "UN Global Compact" (Compacto Global da ONU). Para mais informações, visite www.zte.com.cn.

Contatos com a imprensa:

Margrete Ma Daniel Beattie ZTE Corporation AxiCom Tel: +86 755 26775207 Tel: +44 (0)20 8392 8071 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn E-mail: daniel.beattie@axicom.com

