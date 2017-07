ZTE anuncia soluÃ§Ã£o 5G integrada para comandar a comercializaÃ§Ã£o da tecnologia 5G

A ZTE Corporation (0763.HK 000063.SZ), uma importante fornecedora internacional de solu es tecnol gicas para telecomunica es, empresas e consumidores da internet m vel, anunciou hoje a disponibilidade da solu o 5G integrada, um pacote completo de solu o para acesso wireless 5G, rede b sica e rede de transmiss o para ajudar as operadoras a acelerar a instala o da rede comercial 5G.

A solução 5G integrada da ZTE utiliza uma arquitetura com design de rede totalmente em nuvem, fornece aos seus clientes infraestrutura de rede 5G integrada para promover modelos inovadores de serviços e negócios e oferecerá suporte para os padrões da indústria 5G de acordo com o desenvolvimento dos mesmos. O lançamento da solução 5G integrada coincidiu com a conferência dessa semana do Mobile World Congress Shanghai de 2017.

Proporcionando novos serviços para valorizar os negócios

A função de fatiamento da rede incluída na solução 5G integrada da ZTE suporta diversos serviços e cenários de uso, e consegue se adaptar a vários modelos de negócios de operadoras e setores industriais verticais. O desenvolvimento do uso de um circuito fechado e um sistema operacional por DevOps facilitam a liberação rápida de serviços e instalação, permitindo que as operadoras acelerem as inovações dos serviços e o crescimento dos negócios.

A arquitetura flexível em nuvem da solução 5G integrada da ZTE permite às operadoras criar redes abertas com acesso wireless, rede básica e rede de transmissão com arquitetura SDN para que elas possam agregar um novo valor às suas operações.

Arquitetura flexível que dinamiza o valor da rede

A solução RAN 5G líder do setor da ZTE suporta a integração de todas as faixas e múltiplos modos de acesso, e promove operações múltiplas de rede para se adaptar a vários usos das redes 5G. O A rede básica em nuvem ServCore se baseia na arquitetura nativa do serviço em nuvem, com funções de rede definidas pelo usuário e recursos para atender aos requisitos de desenvolvimento, testes, lançamentos e constantes iterações. A rede de transmissão Flexhaul 5G da ZTE oferece uma capacidade de transmissão flexível e grande com latência ultrabaixa e ajuste dinâmico de recursos de rede em SDN, que são exigências para redes transmissoras flexíveis, eficientes e unificadas com tecnologia 5G preparada para o futuro.

Transformação tranquila para proteger o valor do investimento

A solução 5G integrada da ZTE facilita uma transformação tranquila da tecnologia 4G para a 5G, a fim de proteger o investimento das operadoras em suas redes existentes. A solução Pre5G Massive MIMO líder do setor da ZTE utiliza tecnologias-chave 5G nas redes 4G existentes e permite uma transformação tranquila à tecnologia 5G. A arquitetura da tecnologia preparada para o futuro e a plataforma universal de hardware Cloud RAN e Cloud Works também garantem suporte para padrões 5G de verdade conforme eles evoluem.

Como líder global em pesquisa e desenvolvimento da rede 5G, a ZTE está comandando as inovações para rede de última geração que combinam tecnologia de categoria internacional com uma profunda compreensão das necessidades das operadoras. A ZTE está empenhada em ser uma líder do setor no desenvolvimento de tecnologias 5G, incluindo novos e inovadores conceitos, tecnologias e arquiteturas, além da rápida comercialização da tecnologia 5G por meio de validação e testes abrangentes. A ZTE faz parcerias e colabora com os desenvolvedores de tecnologia para as indústrias upstream e downstream, a fim de acelerar o início da era 5G.

Sobre a ZTE

A ZTE fornece sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da sua estratégia, a ZTE está empenhada em fornecer aos seus clientes inovações integradas completas, para oferecer excelência e valor conforme os setores de telecomunicações e de tecnologia da informação convergem. Registrada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de participação acionária H: 0763.HK / código de participação acionária A: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos a mais de 500 operadoras, em mais de 160 países. A ZTE destina 10% da sua receita anual à pesquisa e desenvolvimento e exerce papéis de liderança em organizações internacionais estabelecedoras de padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é afiliada ao programa "Pacto Global da ONU". Para mais informações, acesse www.zte.com.cn.

Contatos com a imprensa:

Margrete Ma Mark Lee ZTE Corporation Cohn & Wolfe Telefone: +86 755 26775207 Telefone: +852 36651008 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn E-mail: mark.lee@cohnwolfe.com

Margrete Ma

Mark Lee

ZTE Corporation

Cohn & Wolfe

Telefone: +86 755 26775207

Telefone: +852 36651008

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

E-mail: mark.lee@cohnwolfe.com

Danilo Fernandez T: +55 11 5096-5401 M: +55 11 998353206 Skype: dan.olsen40 danilofernandez@aboutcom.com.br

Danilo Fernandez

T: +55 11 5096-5401

M: +55 11 998353206

Skype: dan.olsen40

danilofernandez@aboutcom.com.br

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation

http://www.zte.com.cn $page_length='long'; ?>